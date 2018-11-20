На Коммуны неизвестный обстрелял автобусы и "УАЗ" полиции

Дебоширу удалось скрыться с места преступления. Его разыскивают.

В Красногвардейском районе Петербурга полиция разыскивает злоумышленника, который стрелял по общественному транспорту и машинам. Об инциденте в правоохранительные органы заявили очевидцы. Они рассказали, что мужчина направил оружие на автобусы по улице Коммуны у дома 40.

Преступление произошло около половины второго ночи. Мишенью стрелка стал не только городской транспорт и припаркованные иномарки, но и служебный "УАЗ" оперативников, приехавший на место инцидента.

.Сведений о пострадавших нет. У транспортных средств оказались побиты лобовые стекла, а у "УАЗа" ее и стекло задней двери. В настоящее время хулиган разыскивается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в прокуратуре Петербурга рассказали о борьбе с "резиновыми квартирами".

Фото: Piter.tv

