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В прокуратуре Петербурга рассказали о борьбе с "резиновыми квартирами"
Сегодня, 11:42
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lesjasap

В прокуратуре Петербурга рассказали о борьбе с "резиновыми квартирами"

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За нарушения миграционного закона возбуждено 33 уголовных дела.

Петербургская прокуратура рассказала о проверках "резиновых квартир". Сотрудники надзорного ведомства возбудили 33 уголовных дела за нарушения миграционного законодательства. В Северной столице выявлено места массовой нелегальной регистрации приезжих, а также рабочие площадки, на которых иностранцы устраиваются с нарушением трудового законодательства и условий пожарной безопасности.

В отношении бездействия представителей полиции, допустивших на своем участке подобные квартиры, вынесены представления. Они направлены в адрес начальников территориальных отделений ГУ МВД по региону.

В общей сложности за 2018 год установлено 626 нарушений, внесено 100 представлений, а также 80 человек привлекли к должностной ответственности и еще 138 - к административной.

Напомним, что субподрядчик "Метростроя" сокращает штат: сотрудники перейдут в стройкомпанию "БСК".

Фото: Piter.tv

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Теги: мигранты, миграционное законодательство, приезжие, проверки, прокуратура, резиновые квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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