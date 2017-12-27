В Петербурге грабитель "порезал" ножом студента из-за мобильника

На Выборгском шоссе неизвестный ранил юношу ради мобильного телефона.

Днем 8 января неизвестный грабитель напал на студента ради мобильного телефона. Сообщается, что преступник нанес ножевое ранение жертве.

Инцидент произошел в половину третьего дня в Выборгском районе. Мужчина поджидал молодого человека в парадной дома на Выборгском шоссе. Известно, что злоумышленник прошелся ножом по руке пострадавшего, отобрал имущество и скрылся с места преступления.

Учащемуся второго курса колледжа пришлось обратиться к медикам. Врачи выявили у пациента резаную рану левого предплечья. В настоящее время юноша направлен на амбулаторное лечение.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело.