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В Петербурге грабитель "порезал" ножом студента из-за мобильника
Сегодня, 10:29
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lesjasap
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В Петербурге грабитель "порезал" ножом студента из-за мобильника

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На Выборгском шоссе неизвестный ранил юношу ради мобильного телефона.

Днем 8 января неизвестный грабитель напал на студента ради мобильного телефона. Сообщается, что преступник нанес ножевое ранение жертве. 
 
Инцидент произошел в половину третьего дня в Выборгском районе. Мужчина поджидал молодого человека в парадной дома на Выборгском шоссе. Известно, что злоумышленник прошелся ножом по руке пострадавшего, отобрал имущество и скрылся с места преступления.
 
Учащемуся второго курса колледжа пришлось обратиться к медикам. Врачи выявили у пациента резаную рану левого предплечья. В настоящее время юноша направлен на амбулаторное лечение. 
 
По данному преступлению возбуждено уголовное дело. 
Теги: выборгский район , выборгское шоссе , мобильный телефон , нападение , ограбление , парадная , студент
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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