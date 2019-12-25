В Петербурге "не пропустили" рекламу книжного магазина из-за "мрачности"

Представители "Подписных изданий" рассказали о ситуации на странице в соцсети.

Стало известно о том, что книжный магазин "Подписные издания" столкнулся с отрицательным ответом комитета по печати в Петербурге в отношении вопроса размещения социальной рекламы и в еще одном проекте. Представители магазина рассказали о ситуации на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 13 октября.

Отмечается, что магазин получил отказ от имени главы комитета по печати Владимира Рябовола на свой макет социальной рекламы "Дарите друг другу книги". Отказ от работы художницы Алисы Юфы обоснован тем, что картинка получилась "слишком мрачной", власти собираются поддержать акцию Российского книжного союза "Книга – лучший подарок".

Представители магазина рассказали о том, что губернатор города Александр Беглов отказал им по заявке на субсидирование поездки издательств из Петербурга на книжную выставку Non/Fiction.

Губернатор ответил, что денег нет – написали представители "Подписных изданий".

Ранее мы сообщали о том, что Смольный разрабатывает "новую туристскую географию Петербурга". Для туристов создадут специальную карту с наиболее интересными районами и кластерами.

Фото: ВКонтакте / Книжный магазин "Подписные издания"