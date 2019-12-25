В Петербурге ограничили рост тарифов на ЖКХ

Максимальный рост платы петербуржцев за коммунальные услуги составит 3,5%.

В Петербурге установили предельный индекс вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (водоснабжение, газоснабжение, отопление, электроэнергия) – 3,5%, передает пресс-служба Смольного. Ждать изменение тарифов на коммунальные услуги стоит 1 июля 2022 года.

Максимальный рост платы петербуржцев за коммунальные услуги составит лишь 3,5%, что на 2,8% ниже утвержденного правительством России. Изначально правительство установило для Петербурга предельный индекс в 6,3%, но удалось согласовать снижение уровня.

Ранее более 150 тысяч петербуржцев отказались от бумажных счетов.

Фото: Piter.TV