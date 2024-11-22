В Петербурге назвали самые доходные рабочие профессии

Детейлеры возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Санкт-Петербурге по итогам третьего квартала 2025 года, сообщает "Коммерсант СПб" со ссылкой на сервис "Авито Работа". Средняя зарплата специалистов по уходу за автомобилями составила 195 тыс. руб. в месяц.
Заработок детейлеров вырос на 48% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте оказались автомаляры с предложениями работодателей в среднем на уровне 190 тыс. руб. в месяц, что выше прошлогоднего показателя на 32%.
Третью позицию заняли штукатуры, которым предлагали 171 тыс. руб. в месяц — рост составил 39%. В транспортной отрасли лидерами по доходам стали водители тягачей со средней зарплатой 176 тыс. руб., прибавившие 24% за год.
Также в топ вошли водители самосвалов, чье среднее предложение по рынку достигло 169 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 18% по сравнению с прошлым годом.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все