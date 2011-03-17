В Петербурге назвали 9 парков с велодорожками

Также прокатиться на велосипеде можно в Шуваловском парке, Сосновке, в Удельном парке, на Елагином острове, в Яблоневом саду и Пулковском парке.

В Петербурге назвали девять парков с велодорожками. Об этом пишет "Петербург 2".

Велоинфраструктура есть в Муринском парке. Прокатиться можно как вдоль живописного Муринского ручья по дорожкам и тропкам, так и по остальной территории парка. Для велосипедистов есть специальные дорожки, но и естественный ландшафт тоже вполне комфортный. В Парке 300-летия Санкт-Петербурга можно проехать вдоль набережной с видом на залив. Велопрогулку можно продолжить, переехав по Яхтенному мосту на Крестовский остров, где пространства еще больше.

Также прокатиться на велосипеде можно в Шуваловском парке, Сосновке, в Удельном парке, на Елагином острове, в Яблоневом саду и Пулковском парке.

Фото: Piter.tv

