Кадровые перестановки: в КРТИ появились два новых заместителя

Семчанков и Румянцев назначены на посты в КРТИ.

В Петербуре в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры организовали кадровые перестановки. В ведомстве назначены новые лица на две должности заместителей в КРТИ.

Повышение получил Андрей Семчанков, который стал первым заместителем председателя КРТИ, после того, как этот пост покинул Вадим Власов.

Также 19 марта на должность заместителя председателя комитета был назначен Сергей Румянцев. Он будет отвечать за монтаж и ремонтные работы дорог города, а также содержание ремонтных и дорожных сооружений. К тому же, Румянцев будет нести ответственность за правильную организацию движения по проезжим частям.