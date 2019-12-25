В комздраве Петербурга назначили двух новых внештатных специалистов

Бывший главный внештатный специалист эпидемиолог находилась в должности 25 лет.

В пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили о нескольких кадровых перестановках. Информация об этом появилась 3-го декабря.

Теперь главным внештатным специалистом эпидемиологом вместо доктора медицинских наук Людмилы Зуевой будет Мария Дарьина. Она является заведующей Городского координационного организационно-методического отдела СПб ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр".

Отмечается, что Людмила Зуева занимала должность с 1995-го года и освободила ее по собственному желанию.

Кроме того, главным внештатным специалистом по медицинской профилактике будет Дмитрий Ченцов ― директор СПб ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики". Ранее на посту находилась профессор кафедры профилактической медицины и охраны здоровья СЗГМУ им. И.И. Мечникова Ирена Мишкич.

Фото: Piter.TV