В Петербург 11 августа пришло резкое похолодание

Во вторник, 11 августа, на Петербург спустилось похолодание, принесенной тыловой частью циклонического вихря. Об этом рассказали специалисты метеорологического центра "Фобос".
Воздух сегодня прогреется до +16...+18 градусов, по области ожидается от +14 до +19 градусов тепла. Ветер скоростью 5-10 м/с подует с севера, атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм рт.ст. Небо во вторник заволочет облаками, местами будет проглядывать солнце, но метеорологи прогнозируют и небольшие дожди.
Ранее мы рассказывали, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на август.
Фото: pxhere
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