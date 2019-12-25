В Петербург 11 августа пришло резкое похолодание

Температура воздуха упала до +16 градусов.

Во вторник, 11 августа, на Петербург спустилось похолодание, принесенной тыловой частью циклонического вихря. Об этом рассказали специалисты метеорологического центра "Фобос".

Воздух сегодня прогреется до +16...+18 градусов, по области ожидается от +14 до +19 градусов тепла. Ветер скоростью 5-10 м/с подует с севера, атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм рт.ст. Небо во вторник заволочет облаками, местами будет проглядывать солнце, но метеорологи прогнозируют и небольшие дожди.

Ранее мы рассказывали, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на август.

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