  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург 11 августа пришло резкое похолодание
Сегодня, 8:13
100
himif

В Петербург 11 августа пришло резкое похолодание

0 0

Температура воздуха упала до +16 градусов.

Во вторник, 11 августа, на Петербург спустилось похолодание, принесенной тыловой частью циклонического вихря. Об этом рассказали специалисты метеорологического центра "Фобос".

Воздух сегодня прогреется до +16...+18 градусов, по области ожидается от +14 до +19 градусов тепла. Ветер скоростью 5-10 м/с подует с севера, атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм рт.ст. Небо во вторник заволочет облаками, местами будет проглядывать солнце, но метеорологи прогнозируют и небольшие дожди.

Ранее мы рассказывали, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на август.

Фото: pxhere

Теги: похолодание, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии