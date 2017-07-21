Полиция 5,5 часов искала детей, ушедших в "поход по неизведанным местам" в Купчине

В четверг полиция больше пяти часов искала двух детей. Которые ушли с детской площадки в Купчине. Сами потеряшки рассказали, что пошли в "поход по неизведанным местам".

Около десяти вечера в четверг, 20 июля, в полицию обратилась 37-летняя жительница Фрунзенского района. Петербурженка рассказала о пропаже двух детей. Около половины восьмого 11-летняя девочка и 6-летний мальчик ушли гулять на площадку под присмотром соседа по коммунальной квартире. Когда мужчина отвлекся, дети решили отправиться в самостоятельную прогулку.

К поиску брата с сестрой привлекли десятки сотрудников полиции. Наконец, через пять с половиной часов детей нашли на перекрёстке Благодатной улицы и проспекта Юрия Гагарина. Удалось установить, что никаких противоправный действий в отношении детей не совершалось.

Как рассказали найденные дети. Они пошли в "поход по неизведанным местам". Исследователей передали родителям. Теперь они будут отвечать за неисполнение родительских обязанностей.