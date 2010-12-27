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В Петербурге нашли мертвого начальника "Северной верфи" с раной в голове
Сегодня, 14:00
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lesjasap
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В Петербурге нашли мертвого начальника "Северной верфи" с раной в голове

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В Ленсоветовском полиция расследует смерть начальника "Северной верфи".

В поселке Ленсоветовский в собственной квартире обнаружено тело начальника “Северной верфи”, лежавшего в луже крови. В голове погибшего зияла огнестрельная рана. Рядом с мертвым мужчиной оперативники нашли пистолет с 9-ым калибром. Записки рядом с покойным не было.

По сведения правоохранительных органов, начальника контрольно-пропускного пункта предприятия “Северная верфь” нашли погибшим вечером 22 марта. Оперативники установили, что за несколько минут до этого в трехкомнатной квартире по улице Гладкова, 18 произошла крупная ссора. О конфликте хозяина и гостей рассказали соседи. В результате Сергей Кузнецов заперся на кухне. Родственники не видели, чтобы тот брал с собой оружие. 

По другой версии, мужчина с кем-то поругался на улице, после чего ушел в кухню в гордом одиночестве, хлопнув дверью. В настоящее время полиция изучает обстоятельства дела. Труп направлен на медицинскую экспертизу. 

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Теги: погиб человек , поселок ленсоветовский , ранение , северная верфь
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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