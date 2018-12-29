Стали известны адреса самой большой и самой маленькой квартиры в Петербурге

Разница в площади – 619 квадратных метров.

Специалисты портала Domofond.ru. назвали адреса самой большой и самой маленькой квартиры в Петербурге. Их площадь разнится на 619 квадратных метров.

Так, самой маленькой квартирой в городе, выставленной на продажу, можно считать студию площадью 12 квадратных метров. Она находится возле станции метро "Пионерская". Внутри помещение разделено на кухонную и жилую зону, имеется изолированный санузел. За крохотную квартиру с чистовым ремонтном хозяева просят 1 миллион 590 тысяч рублей.

Самая большая квартира располагается на Воскресенской набережной в доме 1893 года постройки. По мнению специалистов, это одно из самых ярких предложений на рынке элитного жилья в Петербурге. Квартира имеет площадь 631 квадратный метр. В ней нашлось место даже для сауны. Комнаты первого этажа выполнены в стиле 100-летней давности. Стоит такое жилье 150 млн рублей.

Точно такой же метраж (631 квадратный метр) у двухуровневой квартиры-пентхауса. Она располагается в четырехэтажном новом доме в зоне малоэтажной застройки "Никитинская усадьба" у станции метро "Удельная". Здесь имеется собственный вход и лифт из подземного паркинга. По периметру идет терраса, выступающая в роли зимнего сада. Стоят такие хоромы – 60 млн рублей.

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