Жилье в Петербурге подорожало на 9 %

В декабре 2018 года стоимость квадратного метра достигла 108 тысяч рублей.

Стоимость жилья в Петербурге продолжает расти. За год оно подорожало на 9 %, уступив в росте цен лишь в Москве. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Яндекс.Недвижимости.

Согласно отчету специалистов, в декабре 2018 года стоимость одного квадратного метра достигла 108 тысяч рублей. В конце 2016 года эта цифра была на 10 тысяч меньше — 98 тысяч рублей. При этом в 2017 году цена поднялась всего на одну тысячу.

По словам аналитиков, цены на жилье в Петербурге не показывали заметного роста, пока не достигли отметки в 100 тысяч рублей в июне прошлого года. После это цифры рванули на вверх.

Чуть более активный рост наблюдается в Москве. К декабрю 2018 года цена за квадратный метр выросла до 182 тысяч рублей, тогда как в начале года составляла 161 тысячу. Таким образом рост составил 12 %.

Отмечается, что средний метраж квартиры в России — 37 квадратных метров. Поэтому чтобы купить жилье в Петербурге, необходимо потратить как минимум четыре миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге исчезнет жилье эконом-класса.

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