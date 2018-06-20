В Петербурге на 13 % подорожала вторичка

Средняя стоимость квадратного метра в городе на Неве поднялась до 129 770 рублей.

В России растет спрос на вторичное жилье. За первый квартал 2019 года цена за квадратный метр увеличилась на 1,4 %. Такие данные приводят аналитики "Авито".

Ленобласть и Петербург заняли первое и второе место соответственно в рейтинге по росту цен на вторичку. Специалисты пришли к выводу, что средняя стоимость квадратного метра жилья в городе на Неве увеличилась до 129 770 рублей (+13,1 %), а в Ленобласти до 66 819 рублей (+14,5 %).

Таким образом средняя стоимость однокомнатной квартиры в Петербурге составляет 4,8 млн рублей, двушки — 8 млн рублей, а трешки — 11,8 млн рублей.

В целом Северная столица занимает второе место среди городов России по стоимости жилья. Первое по традиции у Москвы.

Ранее мы писали, что петербургским "муравейникам" грозит сокращение парковочных мест.

Фото: Piter.TV