Петербургским "муравейникам" грозит сокращение парковочных мест

Число парковочных мест во дворах петербургских новостроек может сократиться на 40 %.

Российская компания "Группа ЛСР", работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости, предложила на 40 % сократить число парковочных мест во дворах петербургских новостроек. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Компания хочет внести нововведение в поправку Правил землепользования и застройки. В заявке она просит установить в зоне ТЗЖ2 минимальное количество мест для стоянки индивидуального транспорта. Согласно расчетам одно место будет выделено на 120 квадратных метров общей площади квартир для каждого земельного участка под многоквартирную застройку. Сейчас норматив составляет 80 квадратных метров.

Специалисты считают, что сейчас в большинстве проектов типового жилья места в паркингах не востребованы и плохо продаются. Низкий спрос на парковку подтверждают и другие петербургские застройщики.

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Фото: Piter.TV