Эксперты назвали популярные парковки петербуржцев

Наибольшей популярностью пользуются автостоянки на севере города.

В четверг, 22 апреля, городской центр управления парковками проанализировал, как были загружены стоянки Петербурга в первом квартале текущего года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Наибольшей популярностью пользовались стоянки на севере города. Так, самая большая среднесуточная загрузка среди городских парковок оказалась у автоматизированной стоянки у дома №33к1, по улице Оптиков в Приморском районе. Парковка располагается в густонаселенном районе, местные жители оставляют там свои машины на ночь.

Популярной перехватывающей парковкой стала стоянка у дома №30к1 на проспекте Просвещения в Выборгском районе. Стоянкой можно пользоваться бесплатно, если поставить машину с 6:01 до 20:00, совершить поездку на общественном транспорте, оплатив её с помощью "Подорожника", и выехать со стоянки до 23:59 текущих суток.

Подробная информация о стоянках опубликована на официальном сайте Городского центра управления парковками.

Ранее мы писали, что чиновники пойдут искать незаконную парковку в Полежаевском парке в Петербурге.

Фото: Pixabay