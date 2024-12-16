До конца года в Петербурге появятся три стоянки

Особое внимание уделят парковке в Песочном: 500 мест появятся рядом с онкоцентрами.

В Петербурге до конца 2025 года построят три парковки: в Кронштадте, Песочном и возле станции метрополитена "Рыбацкое".

По информации ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга", особое внимание уделят стоянке в Песочном: 500 мест появятся рядом с онкоцентрами. В Кронштадте парковку на 198 мест возведут у культурного кластера "Остров фортов".

А около "Парнаса" начнется проектирование перехватывающей автостоянки на 500 машин. В центре Северной столицы в зоне платной стоянки обустроят еще 1,1 тыс. мест.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге объяснили причины повторных штрафов на парковках.

Фото: Piter.TV