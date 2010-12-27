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В Петербурге увеличился спрос на элитное жильё
Сегодня, 20:15
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maksimmowa

В Петербурге увеличился спрос на элитное жильё

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Покупатели этого типа квартир готовы платить за простор.

В 2019 году увеличилось число покупателей элитного жилья в культурной столице. Итоги первого полугодия опубликовала компания по продаже недвижимости в Санкт-Петербурге 19 июля. 

Организация отмечает, что число инвестиционных соглашений снизилось, в то время как все чаще люди стали покупать квартиры для собственного проживания. 

По результатам шести месяцев продаж было выявлено, что средняя стоимость квартиры равняется 40,2 млн рублей, а стоимость одного квадратного метра оценивают в 340,2 тысячи рублей.

По словам аналитиков, максимальная средневзвшенная цена элитной недвижимости в Петербурге приходится на Каменный остров, стоимость квадратного метра здесь составляет 989 тысяч. Самая низкая средневзвешенная цена оказалась на Петровском острове, где квадратный метр стоит 279 тысяч рублей. 

Фото: Pixabay

Теги: недвижимость, стоимость жилья в спб, элитное жилье в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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