Цены на аренду жилья в Петербурге продолжают расти

Сильнее всего подорожали трехкомнатные квартиры.

На рынке аренды жилья наблюдается рост цен. Сильнее всего подорожали трехкомнатные квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Центра оценки и аналитики "Бюллетеня Недвижимости".

Отмечается, что цены на трехкомнатные квартиры выросли на 3,3 %. Другой тип жилья также подорожал, но намного меньше — от 0,3 до 0,8 %.

Средняя цена за комнату в Северной столице составляет 11,1 тысяч рублей за месяц. Чтобы снять студию или однокомнатную, придется заплатить 20,4 тысячи рублей. Двухкомнатная обойдется квартиросъемщику в 27,8 тысяч рублей в месяц, а трехкомнатная — в 36,8 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали, что в Петербурге на оптовом рынке топлива начали падать цены.

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