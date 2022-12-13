В Петербурге нашли пропавшую 14-летнюю девочку из Тольятти

Девочка находилась в федеральном розыске. За время её отсутствия дома к ней не применялось противоправных действий.

Спустя месяц после пропажи 14-летней школьницы из Тольятти, полицейские обнаружили её за тысячу км от дома в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что девочка уехала из дома на такси 26 марта. Перед этим она сообщила бабушке, что уезжает к родителям в Москву, однако так и не доехала до столицы. Подростка объявили в федеральный розыск. Найти её удалось лишь 17 апреля в на Толубеевском проезде. Как выяснилось, всё это время девочка жила Парнасе у своей знакомой.

Уточняется, что за время отсутствия девочки дома к ней не применялось противоправных действий. Сейчас она находится социальном приюте для детей "Транзит".

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Фото: Piter.TV