В Петербурге нашли останки мужчины, убитого 24 года назад

В ходе допроса были получены признательные показания от одного из обвиняемых, причастных к убийству местного жителя 1959 года рождения, по факту пропажи без вести которого в 2000 году возбуждено уголовное дело.

В Петербурге обнаружены останки местного жителя, пропавшего без вести в 2000 году, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

В СК отметили, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 26 января 2000 года по факту убийства мужчины 1976 года рождения. В совершении преступления обвиняются Олег Каштело и Александр Сиваков, которые находятся под стражей. Также выяснилось, что в убийстве участвовали Вадим Камалетдинов и Дмитрий Карлик, которые находятся за пределами страны, их объявили в розыск.

В ходе допроса были получены признательные показания от одного из обвиняемых, причастных к убийству местного жителя 1959 года рождения, по факту пропажи без вести которого в 2000 году возбуждено уголовное дело.

По информации СК, соучастники в июне 2000 года с целью хищения автомобиля убили его в гараже, расположенном в Уманском переулке. Затем злоумышленники закопали тело жертвы в лесном массиве, расположенном на улице Коммуны.

Накануне, 15 мая, останки были обнаружены и извлечены из земли. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление полной картины преступления и формирование доказательственной базы по делу.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб