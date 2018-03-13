В Петербурге нашли маленького ястреба

Детеныш хищной птицы целые сутки находился рядом с домом на проспекте Сизова, 30.

Вчера днем одна из жительниц Приморского района обнаружила маленького ястреба. Птичка приютилась в углу между стенами жилого дома, в небольшой кучке мусора и бетонных обломков.

Как оказалась хищная птица в жилом корпусе? Ястребы могут обитать в разных условиях, но чаще всего они выбирают теплые страны, либо гнездятся в хвойных и широколиственных лесах. Жильцы дома внимательно осмотрели птицу: на лапках не было кольца. Не было и других примет, что ястреб улетел от конкретного хозяина.

Мы в МЧС звонили и в службу спасения животных. Они посоветовали до их приезда накрыть его коробкой. Рассказал один из очевидцев событий

Жильцы последовали совету службы спасения. Местный дворник нашел коробку и уже хотел накрыть птицу. Ястреб испугался и улетел. Как показалось жильцам, птица направилась на запад, в сторону Юнтоловского заказника. Наверное, там маленький ястреб и обитает.