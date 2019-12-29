Возбуждено уголовное дело.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что в Петербурге нашли ангар с угнанными машинами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что ангар с похищенными машинами находился в Красногвардейском районе. По данным ведомства, площадь помещения составляла 300 кв.м., в нём находились автомобиль "Форд Фокус", "Хёндай солярис" и много автозапчастей.

Выяснилось, что собственник ангара сдавал его коммерческой фирме. После задержки с оплатой мужчина вскрыл гараж и обнаружил машины.

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