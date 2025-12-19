В Петербурге наказали водителя без прав за аварию с тремя иномарками

Пьяный без прав устроил массовое ДТП и получил реальный срок работ.

Суд в Петербурге отправил на принудительные работы водителя, признанного виновным в массовом ДТП на Гражданском проспекте.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю, устроившему дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Авария произошла в мае 2024 года на Гражданском проспекте. Установлено, что мужчина, ранее лишенный водительских прав, управлял автомобилем Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения.

Во время движения водитель превысил допустимую скорость и утратил контроль над транспортным средством. Он не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с припаркованным автомобилем "Volkswagen Transporter". После этого Toyota Camry столкнулась с автомобилем "Volkswagen Passat Variant". От удара автомобиль виновника ДТП отбросило на дерево, расположенное у проезжей части.

В результате происшествия серьезные травмы получил несовершеннолетний пассажир Toyota Camry. В ходе судебного разбирательства водитель признал вину, выразил раскаяние и согласился возместить причиненный ущерб.

Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года 7 месяцев с удержанием 5 процентов заработной платы в доход государства ежемесячно. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Фото: Piter.TV