На Васильевском острове нашли тело журналиста

По предварительной информации, смерть могла наступить между 7 и 9 часами утра 12 июля.

В пятницу, 12 июля, на Васильевском острове был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Портал 47news назвал имя погибшего. Им оказался Петр Миков – известный тележурналист и оператор, работающий на телеканале 78 в программе "Открытая студия".

Тело обнаружили в районе пересечения Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Рядом был найден травматический пистолет. Известно, что жил Миков неподалеку на улице Наличной.

Отметим, что Петр Миков был онлайн "ВКонтакте" 12 июля в шесть часов вечера. На данный момент на его странице стоит статус: "Ещё раз приношу свои искренние извинения за разосланный спам... Давно сюда не захожу и не успел вовремя пресечь... Простите!)".

Фото: vk.com/id2380696