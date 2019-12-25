В Петербурге вручат премии лучшим учителям и учреждениям культуры

На эти цели город выделил более 150 млн рублей.

В Петербурге решили вручить премии учителям, руководителям образовательных учреждений и государственных культурных учреждений города. Так распорядился губернатор Александр Беглов по итогам рабочего совещания с членами правительства.

Градоначальник отметил, что работа учителей в период пандемии заслуживает такого же уважения, что и работа медиков. Преподаватели, по словам Беглова, смогли сохранить интерес детей к обучению даже в дистанционном формате, а также подготовили выпускников к ЕГЭ. Премии в 200 тысяч рублей каждая полагаются 10 лучшим руководителям и 30 лучшим учителям.

Среди учреждений культуры 17 получили премии общей суммой 150 млн рублей. Награждались те музеи, театры и библиотеки, которые устраивали онлайн-трансляции и прочие дистанционные мероприятия, поддерживающие интерес горожан к культуре.

Ранее мы рассказывали, как Беглов подвел итоги первой недели учебного года в Петербурге.

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