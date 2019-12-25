60 лучших педагогов Петербурга получат премии от правительства города

Лучших выберут среди классных руководителей, педагогов и мастеров производственного обучения.

Лучшие преподаватели, классные руководители и мастера производственного обучения Петербурга получат премии от городского правительства. Соответствующее постановление 3 октября подписал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что 40 классных руководителей получат по 50 тысяч рублей, 10 педагогов профессиональных образовательных учреждений (ПОУ) по подготовке квалифицированных рабочих получат по 100 тысяч рублей, и такая же сумма будет вручена 10 мастерам аналогичных городских ПОУ. Лучших из лучших отберут по результатам конкурса, проводимого комитетом по образованию.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге на карантин отправлены 43 класса в 15 школах.

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