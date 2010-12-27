В Петербурге будут чествовать лауреатов балетной премии Dance Open Award

Россию на премии представят ведущие солисты Мариинского, Михайловского и Большого театров.

Сегодня вечером, 17 апреля, в Александринском театре пройдет вручение международной балетной премии Dance Open Award. Как сообщила ТАСС руководитель фестиваля, Екатерина Галанова, в начале мероприятия состоится грандиозный гала-концерт.

Россию на премии представят ведущие солисты Мариинского, Михайловского и Большого театров. Из зарубежных участников в Петербург приехали артисты из Венгрии, Берлина, Мюнхена, Швеции и Шотландии. География гала-концерта обширна: на сцене Александринки выступят и артисты из "Нью-Йорк Сити Балет", и солисты балетной труппы Астана Оперы (Казахстан).

В программу выступлений вошли классические номера, а также хореография современных мастеров балета – Дэвида Доусона и Юрия Посохова.

Мы постарались на гала привезти, помимо наших любимцев, по возможности побольше новых имен. Программа, как всегда, очень разнообразна: классика, неоклассика и современная история Екатерина Галанова, руководитель фестиваля Dance Open Award.

В этом году жюри возглавит нидерландский хореограф Ханс ван Манен. Специальной наградой гала-концерта станет приз за артистизм, виртуозность, технику, дуэт и другие исполнительские качества. Победителю в этой номинации подарят хрустальную реплику скульптуры со слепка ноги прославленной балерины XX века Анны Павловой.

Фото: Pixabay.com