В Петербурге наградили победителей главной театральной премии города "Золотой софит"

30 октября на сцене ТЮЗа имени Брянцева состоялась церемония вручения премии “Золотой софит”. Самая престижная театральная петербургская премия прошла в Северной столице уже в двадцать третий раз.
Экспертное жюри определило победителей в двадцати четырех номинациях. Тайное голосование прошло накануне церемонии. По традиции награды распределялись по категориям: драматические, негосударственные, музыкальные и театры кукол. В каждой определялся лучший актер/актриса, режиссер, художник и спектакль.
По версии премии, главным спектаклем года признана “Гроза” Андрея Могучего. Он же назван лучшим режиссером. Награда за постановку на Малой сцене досталось театру “На Литейном” за “Антарктиду”. «Санктъ-Петербургъ Опера» стал лучшим среди музыкальных театров с “Фаустом”. Среди частных театров победил “Особняк” с “Машина едет к морю”.
За драматические роли отмечены Ирина Савицкова, исполнившая Анну Каренину в одноименной постановке театра-фестиваля “Балтийский дом” и Дмитрий Воробьев за роль губернатора (“Губернатор”, БДТ).
Специальные призы экспертного совета получили Лев Эдинбург, актерский ансамбль “Трех сестер” (“БДТ”), заместитель художественного руководителя МДТ-Театра Европы Валерий Галендеев и Вадим Яковлев, народный артист театра-фестиваля “Балтийский дом”.
Жюри также выделило троих артистов-дебютантов этого года. Среди молодого поколения отличилась Анна Блинова за роль Сони Мармеладовой в “Преступлении и наказании” (“Александринский театр”), Анна Мигицко с ее Гертрудой из спектакля “Временно недоступен” (ТЮЗ им. Брянцева) и Григорий Некрасов - Кирсанов, задействованный в спектакле “Отцы и дети” театра “На Литейном”.