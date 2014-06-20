В Петербурге наградили победителей главной театральной премии города "Золотой софит"

30 октября на сцене ТЮЗа имени Брянцева состоялась церемония вручения премии “Золотой софит”. Самая престижная театральная петербургская премия прошла в Северной столице уже в двадцать третий раз.

Экспертное жюри определило победителей в двадцати четырех номинациях. Тайное голосование прошло накануне церемонии. По традиции награды распределялись по категориям: драматические, негосударственные, музыкальные и театры кукол. В каждой определялся лучший актер/актриса, режиссер, художник и спектакль.

По версии премии, главным спектаклем года признана “Гроза” Андрея Могучего. Он же назван лучшим режиссером. Награда за постановку на Малой сцене досталось театру “На Литейном” за “Антарктиду”. «Санктъ-Петербургъ Опера» стал лучшим среди музыкальных театров с “Фаустом”. Среди частных театров победил “Особняк” с “Машина едет к морю”.

За драматические роли отмечены Ирина Савицкова, исполнившая Анну Каренину в одноименной постановке театра-фестиваля “Балтийский дом” и Дмитрий Воробьев за роль губернатора (“Губернатор”, БДТ).