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В Петербурге наградили двух полицейских
Сегодня, 16:56
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smirenny

В Петербурге наградили двух полицейских

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Один из получивших полицейских наград за спасение человека уже был награжден за подобное отличие по службе.

В субботу, 3 октября, начальник ГУ МВД по региону,  генерал-лейтенант полиции Роман Плугин наградил двоих сотрудников, отличившихся во время несения службы. 

Награду получили Дмитрий Зайцев и кинолог Мария Копцева. Отмечается, что петербуржец спас девушку от необдуманного прыжка в воду, а специалист Копцева помогла спасти ребенка от маньяка. Под руководством петербурженки собака быстро взяла след преступника, который удерживал школьницу, девочку нашли, а злоумышленник был задержан. Кроме того, Зайцев ранее спас мужчину, который сорвался с Ново-Конюшенного моста, а петербурженка 

Полицейские получили благодарности и денежные премии.

Ранее мы писали, что лучших петербургских воспитателей и учителей наградили в Юсуповском дворце. 

Фото: 78.мвд.рф

Теги: награждение, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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