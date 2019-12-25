В Петербурге наградили двух полицейских

Один из получивших полицейских наград за спасение человека уже был награжден за подобное отличие по службе.

В субботу, 3 октября, начальник ГУ МВД по региону, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин наградил двоих сотрудников, отличившихся во время несения службы.

Награду получили Дмитрий Зайцев и кинолог Мария Копцева. Отмечается, что петербуржец спас девушку от необдуманного прыжка в воду, а специалист Копцева помогла спасти ребенка от маньяка. Под руководством петербурженки собака быстро взяла след преступника, который удерживал школьницу, девочку нашли, а злоумышленник был задержан. Кроме того, Зайцев ранее спас мужчину, который сорвался с Ново-Конюшенного моста, а петербурженка

Полицейские получили благодарности и денежные премии.

Ранее мы писали, что лучших петербургских воспитателей и учителей наградили в Юсуповском дворце.

Фото: 78.мвд.рф