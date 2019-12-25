В Петербурге наградили лучших строителей

Церемония награждения прошла в Доме Архитектора.

В пятницу, 6 августа, в Доме Архитектора прошла торжественная церемония награждения лучших работников строительного комплекса. Награды вручили вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель комитета по строительству Игорь Креславский. Церемония приурочена ко Дню строителя, который отмечается 8 августа (второе воскресенье августа).

Почетными грамотами и благодарностями удостоили более 30 строителей. Чиновники указали на выдающиеся заслуги специалистов в исполнении адресной инвестиционной программы, ввода в эксплуатацию "проблемных" объектов долевого строительства, а также исполнения майских указов президента России.

Губернатор Петербурга также отметил, что во время пандемии коронавируса не остановили почти ни одной стройки. За прошедшие полгода ввели почти 1,6 млн "квадратов" жилья.

Ранее мы писали, что в Петербурге впервые в России выберут лучшую газодымозащитную службу страны.

Фото: Смольный