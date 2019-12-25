В Петербурге наградили лучших работников физкультуры и спорта

В 2020 году к награждению представлены 50 граждан Петербурга.

В Северной столице прошло награждение лучших работников физкультуры и спорта "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физкультуре и спорту.

В уходящем году к награждению представлены 50 граждан Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Напомним, что нагрудного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга" и премий правительства города удостаивают популяризаторов здорового образа жизни.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный расторгает контракт с подрядчиком на строительство экопарка в Юнтолово из-за претензий к песку. Проблемы с подрядчиком строительства экопарка на Камышовой улице происходят не в первый раз.

Фото: gov.spb.ru