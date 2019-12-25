В Петербурге наградили лучшие предприятия в различных отраслях экономики

В конкурсе было восемь основных номинаций.

Ежегодная премия "Аргументы и факты" в 2022 году учредила награду для лучших предприятий в различных экономических областях. Лауреаты определялись путём открытого голосования и финального решения жюри, пишет spb.aif.ru.

Среди лауреатов в специальной номинации "Управляющий директор года: инновации и креативный подход" была названа заместитель председателя Комитета по туризму Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Лучшим социальным проектом года стал Форум предпринимателей Кристины Гировой "Деловой день" в Петербурге. Экспоцентр "Экспофорум" был признан лучшим выставочным пространством. Победителями в номинации "Лучшее место для счастливого детства" стали компании "BFA Development" и жилой комплекс "Огни залива". Анжела Цапко, генеральный директор группы компаний "Луч", получила звание "Знак качества в Ленинградской области".

В конкурсе было восемь основных номинаций. Победителей определяли посредством народного голосования. В номинации "Непищевая промышленность" участвовали 12 компаний. Победила компания-производитель экомеха Mirofox. Второе место заняла Algair, а третье — Fabian Smith.

Фото: АиФ