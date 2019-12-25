В Петербурге начнут массово вакцинировать жителей на дому

Для этого будет организована работа мобильных бригад.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о том, что в ближайшие недели в Петербурге планируют вакцинировать граждан на дому. Прежде всего это касается маломобильных петербуржцев, передал корреспондент Piter.TV с пресс-конференции в "ТАСС".

На данный момент завершается процесс согласования между комитетом и Роспотребнадзором. Лисовец выразил надежду, что всех, у кого есть хронические заболевания, кто находится дома и хочет сделать прививку, удастся вакцинировать. В социальных учреждениях, в которых живут пожилые люди и люди с инвалидностью, уже провели 90% вакцинацию.

Ранее в комздраве назвали условие, при котором удастся избежать "третьей волны" заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV