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В Петербурге начнут массово вакцинировать жителей на дому
Сегодня, 15:32
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nadezhda_sib

В Петербурге начнут массово вакцинировать жителей на дому

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Для этого будет организована работа мобильных бригад.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о том, что в ближайшие недели в Петербурге планируют вакцинировать граждан на дому. Прежде всего это касается маломобильных петербуржцев, передал корреспондент Piter.TV с пресс-конференции в "ТАСС".

На данный момент завершается процесс согласования между комитетом и Роспотребнадзором. Лисовец выразил надежду, что всех, у кого есть хронические заболевания, кто находится дома и хочет сделать прививку, удастся вакцинировать. В социальных учреждениях, в которых живут пожилые люди и люди с инвалидностью,  уже провели 90% вакцинацию. 

Ранее в комздраве назвали условие, при котором удастся избежать "третьей волны" заболевания коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, маломобильные граждане
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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