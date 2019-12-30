В Петербурге начнётся проверка аттракционов

Её организует Гостехнадзор.

С 15 марта в Петербурге начинается профилактическая проверка аттракционов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Организатором проверки является Гостехнадзор.

Известно, что проверка продлится до 15 мая. Специалисты проведут разъяснительную работу с сотрудниками парков аттракционов, а также с самими владельцами оборудования.

В случае выявления нарушений обязательных требований будут приниматься меры, предусмотренные законом РФ.

Ранее мы сообщили, что кабинка колеса обозрения в Зеленогорске опасно раскачалась.

Фото: Pixabay