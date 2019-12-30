В Петербурге начнётся проверка аттракционов

С 15 марта в Петербурге начинается профилактическая проверка аттракционов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Организатором проверки является Гостехнадзор.
Известно, что проверка продлится до 15 мая. Специалисты проведут разъяснительную работу с сотрудниками парков аттракционов, а также с самими владельцами оборудования.
В случае выявления нарушений обязательных требований будут приниматься меры, предусмотренные законом РФ.
Ранее мы сообщили, что кабинка колеса обозрения в Зеленогорске опасно раскачалась.
Фото: Pixabay
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