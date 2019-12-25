В Петербурге началось судебное заседание по апелляции историка Олега Соколова

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В Петербурге началось судебное заседание по апелляции историка Олега Соколов, который был осужден за убийство Анастасии Ещенко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 16-го сентября.

Олег Соколов попросил приобщить к делу в качестве общественного защитника — некую Екатерину Красовскую. Он пояснил, что ему необходимо, чтобы был человек, который бы смог навещать его в СИЗО и передавать информацию его 87-летней матери. Осужденный сообщил о том, что недавно умер его отец.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как законных оснований для этого нет.

Соколова защищают адвокаты Сергей Лукьянов и Александр Торгашев.

Напомним, Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ходе бытового конфликта в ночь с 8 на 9 ноября 2019-го года. Отношения пары длились около 5 лет. В ходе конфликта мужчина выстрелил в возлюбленную, после чего девушка скончалась. Затем Соколов расчленил тело убитой, часть он успел выкинуть в набережную реку Мойки. Когда преступник пытался избавиться от останков, то упал в воду и позвал на помощь. Когда Соколова донесли в карету скорой помощи, у него в рюкзаке обнаружили женские руки. Октябрьский районный суд назначил ему 12,5 лет лишения свободы.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга