Речь идёт застройке участка от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного.

В Петербурге началось строительство продолжения проспекта Ветеранов за 970 млн рублей. Об этом сообщили в КРТИ.

Так, заказчиком работ является СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Сейчас на объекте производится осмотр местности на взрывоопасные предметы, снимается растительный слой под временные проезды, ведутся геодезические работы, формируется площадка строительного городка со стороны проспекта Буденного, а также обследуются существующие коммуникации Отметили в комитете

Согласно документации, стоимость строительных составит 970,587 млн рублей.

Известно, что длина нового участка проспекта Ветеранов составит более 2 тысяч км, а ширина 4 полосы.

Подрядчик должен успеть закончить все необходимые работы до осени 2020 года.

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