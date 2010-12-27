Ранее объект планировали продать за 70 млн рублей.

Во вторник, 5 марта, стало известно о том, что в Петербурге отменили торги по продаже исторического дома Забелиной. Соответствующий приказ появился на сайте комитета имущественных отношений.

Ранее объект этот планировали продать за 70 млн рублей.

На протяжении длительного времени представители администрации Выборгского района отвечали мне и жителям района, что здание будет именно отремонтировано, а не снесено. Однако, сейчас, если дом Забелиной продадут, он практически наверняка будет снесен отметил депутат Борис Вишневский

Напомним, что дом Забелиной построен в 1913 году. В 2010 объект признали аварийным и расселили.

Ранее мы сообщали о том, что В центре Петербурга появилась еще одна "гиблая" улица

Фото:Спасти дом Забелиной (2 Муринский проспект, 31)/вк