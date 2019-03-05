В центре Петербурга появилась еще одна "гиблая" улица

Драки, поножовщина, крики, наркотики - все это каждый день и ночь видят из окна жители Финского переулка.

Жители Финского переулка просят помощи. Пешеходная улица с жилыми домами находится практически в центре Петербурга, но жильцы боятся покидать свои квартиры с наступлением темноты. О своей проблеме они рассказали в социальных сетях.

Финский переулок длиной всего 200 метром. Несмотря на это там одновременно работают сразу 4 алкомаркета. Жильцы рассказали, что магазины работают с нарушениями и продают алкоголь в любое время суток. Такие условия привлекают многочисленные компании, которые остаются дегустировать купленные градусные напитки сразу за пределами магазина или доходят до единственного арт-объекта на улице. Там они позднее и засыпают.

Для местных жителей уже нормой стали регулярные крики под окнами, вечные драки, массовые избиения, грабежи и поножовщина. С наступлением дня переулок из места встречи превращается в неконтролируемую парковку, а дневные магазины начинают без остановки крутить аудиорекламу, которую слышно даже с закрытыми окнами. Повсеместно можно встретить использованные шприцы и кровь. Очевидцы рассказали, что сразу тут же цыгане сбывают наркотики.По информации жильцов полиция и администрация города игнорируют все поступающие им жалобы и не принимают никаких мер по борьбе с нарушениями.

Видео: Piter.tv, Pikabu