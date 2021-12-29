Начальника отдела закупок Красносельского района заподозрили в получении взятки

В администрации района и дома у подозреваемого прошли обыски.

Начальника отдела закупок администрации Красносельского района Петербурга Валерия Мещерякова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом 9 февраля сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В деле фигурирует сумма в миллион рублей. По предварительным данным, деньги были выделены на уборку внутриквартальных территорий. На рабочем месте чиновника, а также по его месту жительства проводится обыск.

Напомним, 8 февраля в офисах жилищных и дорожных предприятий прошли массовые обыски. Как оказалось, инициатором выступил губернатор Александр Беглов. Правоохранители наведались в организации, которые отвечают за уборку дорог и кровель от снега. Уголовные дела возбуждены по фактам хищений денег.

Фото: Piter.tv