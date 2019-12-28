В Петербурге началась весенняя посадка деревьев и кустарников

Город украсят сирень, барбарис, шиповник, а также лиственница, липы, тополи и плакучие ивы.

Петербургские садовники начали традиционную весеннюю высадку деревьев и кустарников. К 14 апреля на улицах города, набережных, в парках появилось уже порядка 367 саженцев и 11,5 тысяч кустов, сообщили в пресс-службе комблага.

Улицу Николая Рубцова преобразили 2000 кустов кизильника блестящего, на Пироговской набережной высадили шиповник, а на проспекте Просвещения – барбарис. В сквере у реки Ивановки садовники расположили венгерскую сирень, в Московском парке Победы – сибирскую лиственницу и плакучую иву. Также специалисты выбрали для озеленения ясени, липы и тополи, их высадили в Полюстровском парке и в саду "Нева.

Работа по посадке свежей городской зелени еще не завершилась.

Также мы рассказывали, что в Петербурге впервые за 100 лет не состоится апрельский субботник.

Фото: пресс-служба Смольного