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В Петербурге снимают британский фильм с героями, которые пережили блокаду Ленинграда
Сегодня, 10:45
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Shdaria
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В Петербурге снимают британский фильм с героями, которые пережили блокаду Ленинграда

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В Петербурге начались съемки британской кинокартины о блокаде Ленинграда.

В Санкт-Петербурге начали снимать британский документального фильм о блокаде Ленинграда. Режиссер картины - Шарлотт Мелвилл, она заявила, что фильм будет посвящен судьбам нескольких человек, которые смогли пережить блокаду.

Как будет называться кинолента пока неизвестно, но в ней герои расскажут реальные истории со своих воспоминаний. Стоит отметить, что большинство из участников проекта уже за 90 лет.
 
Также известно, что Мелвилл решила снять документальный фильм из-за своей семьи. Шарлотт удочерила женщина из Ленинграда, которая стала свидетельницей блокадной зимы 1941-42 годов. Уточняется, что уроженка Ленинграда еще жива. 
 
Фото: "ВК" - "Блокада Ленинграда - Блокадный дневник"
 
Теги: блокада ленинграда , документальный британский фильм , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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