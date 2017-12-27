В Петербурге снимают британский фильм с героями, которые пережили блокаду Ленинграда

В Петербурге начались съемки британской кинокартины о блокаде Ленинграда.

В Санкт-Петербурге начали снимать британский документального фильм о блокаде Ленинграда. Режиссер картины - Шарлотт Мелвилл, она заявила, что фильм будет посвящен судьбам нескольких человек, которые смогли пережить блокаду.

Как будет называться кинолента пока неизвестно, но в ней герои расскажут реальные истории со своих воспоминаний. Стоит отметить, что большинство из участников проекта уже за 90 лет.

Также известно, что Мелвилл решила снять документальный фильм из-за своей семьи. Шарлотт удочерила женщина из Ленинграда, которая стала свидетельницей блокадной зимы 1941-42 годов. Уточняется, что уроженка Ленинграда еще жива.

Фото: "ВК" - "Блокада Ленинграда - Блокадный дневник"