В Петербурге начались испытания японского асфальта

Материал можно укладывать даже при снеге и дожде.

Пресс-служба Смольного опубликовала фотографии с укладки японского инновационного асфальта. Ее провели около Большеохтинского моста.

Новым асфальтом закатали три разных дефекта ― специально подготовленная поверхность для укладки заплатки, яма с неровными краями и яма с водой. Это сделали для того, чтобы проверить, как ведет себя покрытие в разных условиях. Кроме того, был выбран участок с интенсивным движением, сильной вибрацией и непростым температурным режимом. Движение после укладки заплатки можно открывать уже через полчаса.

Проблему с изготовлением асфальта в Японии решили в 2009-м году. Материал неприхотлив в укладке, быстро затвердевает и долго держится. С ним можно работать даже при снеге и дожде.

После испытаний будет принято решение о том, продолжат ли в Петербурге применять "Аквапатч".

Фото: gov.spb.ru