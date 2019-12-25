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В Петербурге начались испытания японского асфальта
Сегодня, 9:46
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В Петербурге начались испытания японского асфальта

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Материал можно укладывать даже при снеге и дожде.

Пресс-служба Смольного опубликовала фотографии с укладки японского инновационного асфальта. Ее провели около Большеохтинского моста. 

Новым асфальтом закатали три разных дефекта ― специально подготовленная поверхность для укладки заплатки, яма с неровными краями и яма с водой. Это сделали для того, чтобы проверить, как ведет себя покрытие в разных условиях. Кроме того, был выбран участок с интенсивным движением, сильной вибрацией и непростым температурным режимом. Движение после укладки заплатки можно открывать уже через полчаса. 

Проблему с изготовлением асфальта в Японии решили в 2009-м году. Материал неприхотлив в укладке, быстро затвердевает и долго держится. С ним можно работать даже при снеге и дожде. 

После испытаний будет принято решение о том, продолжат ли в Петербурге применять "Аквапатч".

Фото: gov.spb.ru

Теги: аквапатч, асфальт, дороги
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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