Ямы на дорогах Петербурга начнут устранять по японскому методу

Тестирование зарубежной технологии уже началось.

Петербургский комитет по благоустройству пробует устранять выбоины на городских дорогах с помощью новых японских технологий. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на начальника отдела по содержанию дорог комблага Николая Збика, тестирование технологии уже стартовало.

Пробную укладку материала "Аквапатч" провели у Красногвардейской площади недалеко от Большеохтинского моста. Дорожники хотят проверить, как материал поведет себя в погодных условиях города и при большом потоке транспорта, поскольку дорожные работы в дождь или снег в Петербурге не редкость, а использовать горячий асфальт в межсезонье невозможно.

Смесь "Аквапатч" сопоставима с горячим асфальтом и специальным отвердителем, она схватывает весь материал за несколько минут и делает отремонтированный участок дороги готовым к эксплуатации.

Ранее мы писали, что на развязке КАД с Приморским шоссе в апреле перекроют разворотную петлю на съезде №2.

Фото: Piter.TV