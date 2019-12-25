На развязке КАД с Приморским шоссе в апреле перекроют разворотную петлю на съезде №2

Работы на участке продлятся с 13 по 30 апреля.

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю на съезде №2 в направлении Ленобласти на две недели. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничения будут действовать с 13 по 30 апреля.

Отмечается, что временные ограничения связаны с работами по окраске пилона. Дорожники будут трудиться круглосуточно и в две смены, сроки производства работ могут измениться с учетом погоды. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по городу, в то же время, движение транспорта по съезду №2 с внутреннего кольца КАД на Приморском шоссе в направлении города будет осуществляться в привычном режиме.

Ранее мы рассказывали, что по временному путепроводу над Пулковским шоссе поехали грузовые поезда.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"