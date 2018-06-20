В Петербурге начали уличную помывку трамваев

Новая система появилась в 2018 году.

"Горэлектротранс" 8 апреля показал уличную помывку общественного транспорта. В "Трамвайном парке №7" журналистам продемонстрировали современную технику для мойки троллейбусов и трамваев.

Новая система появилась в парке в 2018 году. Уличный моечный комплекс для трамваев начинает работу с наступлением плюсовых температур на улице. Он оснащен огромными щетками, системой очистки сточных вод и оборотным водоснабжением.

Все комплексы автоматизированы: при проезде трамвая или троллейбуса срабатывают фотоэлементы, которые запускают чистку. Это позволяет уменьшить потребление воды до 85%.

Похожие системы устанавливаются во всех парках "Горэлектротранса". Сейчас в городе есть около 30 моечных комплексов: 18 трамвайных и 12 троллейбусных.

Александра Мелих.

Фото и видео: Piter.TV