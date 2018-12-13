В Петербурге начали ремонтировать фонтан "Мальчик и гуси"

Объект стал одним из трех, выбранных горожанами для ремонта.

В среду, 29 мая, началась реконструкция фонтанного комплекса "Мальчик и гуси" на проспекте Королева. Были установлены ограждения, стартовал разбор старых конструкций.

Долгое время фонтан не работал и был передан петербургскому "Водоканалу" в аварийном состоянии. В ближайшее время в рамках работ проведут новые водопроводные и канализационные сети, восстановят гидроизоляцию и установят особенные подводные светильники.

Отметим, что в настоящее время ведутся работы по реконструкции фонтана в Любашинском саду. Там готовятся установить новую гранитную чашу.

"Водоканал" также скоро приступит к ремонту фонтанного комплекса в саду им. 30-летия Октября, за который также проголосовали петербуржцы в рамках программы "Фонтан для горожан".

Фото: Pixabay