В Петербурге начали ремонт Ропшинского шоссе

Ремонт проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В Петербурге начали ремонт на Ропшинском шоссе, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты отремонтируют 3,48 километра от Санкт-Петербургского шоссе до границы с Петергофом. Дорога находится в историческом районе Северной столицы, а также знаменита дворцово-парковым ансамблем и фонтанным комплексом, ведет к парку "Знаменка".

Ремонт асфальта оценили в 54 429, 22 тысячи рублей. Речь идет о ремонте покрытия проезжей части и тротуара, перестановке и замене бортового камня и восстановлении зеленых насаждений после завершения работ.

Шоссе не будут закрывать полностью, потому как работы будут проходить поэтапно. Единственными днями, когда путь будет закрыт для проезда с 22 до 7 часов утра станут 18 и 27 апреля.

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