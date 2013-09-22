В Петербурге начали работу елочные базары

В этом году елочных базаров будет больше на 14 штук.

В понедельник, 20 декабря, в Петербурге официально начали работать елочные базары. В этом году их станет больше на 14 штук – город заключил дополнительные договоры аренды. В списке значатся 82 адреса в разных районах. Торговые точки будут работать до вечер 31 декабря.

Владельцы елочных базаров должны иметь документы на земельный участок и подтверждение, что елки вырубили в спецприемниках. Кроме того, каждый базар должен быть включен в схему размещения нестационарных торговых объектов.

По словам губернатора Александра Беглова, уличную торговлю необходимо организовывать по правилам, бизнес должен вести себя честно. Главное – не наживаться на празднику в ущерб природе.

Фото: Pexels